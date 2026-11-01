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ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் குரூப் 2, 2ஏ தோ்வு - 5, 421 தோ்வா்கள் தோ்வு எழுதினா்!

ராணிப்பேட்டையில் குரூப் 2, 2ஏ தோ்வு மையங்களை ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் பிரியா ரவிச்சந்திரன்.

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ராணிப்பேட்டையில் குரூப் 2, 2ஏ தோ்வு மையங்களை ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் பிரியா ரவிச்சந்திரன்.

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