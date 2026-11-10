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பேருந்து மோதியதில் தனியாா் பள்ளி ஆசிரியா் மரணம்

ஆற்காடு அருகே பேருந்து மோதி தனியாா் பள்ளி ஆசிரியா் உயிரிந்தாா்.

சித்திரிப்பு

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ஆற்காடு அருகே பேருந்து மோதி தனியாா் பள்ளி ஆசிரியா் உயிரிந்தாா்.

ஆற்காடு அடுத்த சாத்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்வா் ஜெ.நந்தகுமாா் (45). இவா், வேலூா் அரியூா் பகுதியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் ஆசிரியராக வேலை செய்து வந்தாா்.

இந்த நிலையில், அவா் வழக்கம்போல் பைக்கில் வேலைக்கு செல்லும்போது, ஆற்காடு அடுத்த மேல்விஷாரம் புறவழிச் சாலை தனியாா் மருத்துவமனை அருகே சென்றபோது எதிரே வந்த தனியாா் பேருந்து பைக் மீது மோதியுள்ளது. இதில், பலத்த காயம் அடைந்த அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்த புகாரின் பேரில், ஆற்காடு நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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