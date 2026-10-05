மத்திய அரசு கல்வி நிறுவனங்களில் கல்வி உதவித் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்!
மத்திய அரசு கல்வி நிறுவனங்களில் கல்வி உதவித் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்...
‘மத்திய அரசு கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகள் 2026-27-ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான புதியது மற்றும் புதுப்பித்தல் கல்வி உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: தமிழ்நாடு மற்றும் பிற மாநிலங்களில் உள்ள ஐஐடி, ஐஐஎம், ஐஐஐடி, என்ஐடி மற்றும் மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் பட்டப் படிப்பு, பட்ட மேற்படிப்பு பயிலும், குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ. 2.50 லட்சத்துக்கு மிகாமல் உள்ள மாணவா்களுக்கு கற்பிப்பு கட்டணம், சிறப்பு கட்டணம், தோ்வு கட்டணம் மற்றும் இதர கட்டாய கட்டணங்கள் அல்லது ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் ரூ. 2 லட்சம் வரை கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பம் பெற பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல இயக்ககம், சென்னை-5, மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சீா்மரபினா் நல இயக்ககம், சென்னை-5, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் (பிற்படுத்தப்பட்டோா் சிறுபான்மையினா் நல அலுவலகம்), ஜ்ஜ்ஜ்.க்ஷஸ்ரீஜ்.ற்ய்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மத்திய, மாநில அரசின் இதர கல்வி உதவித் திட்டங்களில் பயன்பெறும் மாணவா்கள் இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க இயலாது. விண்ணப்பத்தை பூா்த்தி செய்து கல்வி நிறுவனத்தில் சமா்ப்பிக்க வேண்டும். கல்வி நிறுவனத்தின் உண்மைச் சான்றிதழ் உடன் பரிந்துரை செய்து, சம்பந்தப்பட்ட நலத் துறைக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
புதுப்பித்தல் விண்ணப்பங்கள் 31.10.2026-க்குள் புதிய விண்ணப்பங்கள் 30.11.2026-க்குள் அனுப்பப்பட வேண்டும். இரட்டை செமஸ்டா் கட்டண ரசீதுகள் 15.01.2027-க்குள் அனுப்பப்பட வேண்டுமென தெரிவித்துள்ளாா்.
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