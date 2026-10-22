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சாலைப் பணியாளா்கள் ஆயுத பூஜை விழா

கத்தி, கடப்பாறையுடன் ஆயுதபூஜை கொண்டாடினா். இதில் , சாலை பணியாளா்கள் சங்க மாநில துணைப்பொதுச்செயலாளா் பெருமாள் மற்றும்அதிகாரிகள், பணியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு உட்கோட்டம் நெடுஞ்சாலை துறை சாலை பணியாளா்கள் ஆற்காடு தின்டிவனம் சாலையில் மைல் கல்லுக்கு வியாழக்கிழமை மண்வெட்டி, கத்தி, கடப்பாறையுடன் ஆயுதபூஜை கொண்டாடினா். இதில் , சாலை பணியாளா்கள் சங்க மாநில துணைப்பொதுச்செயலாளா் பெருமாள் மற்றும்அதிகாரிகள், பணியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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