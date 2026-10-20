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மலை ரயிலுக்கு சிறப்பு பூஜை

நூற்றாண்டு பழைமை வாய்ந்த குன்னூா் மலை ரயில் நிலையத்தில் மலை ரயிலுக்கு பூஜைகள் செய்து ரயில்வே ஊழியா்கள் ஆயுத பூஜையை கொண்டாடினா்.

மலை ரயிலுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்யும் ரயில்வே பணியாளா்கள்.

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நூற்றாண்டு பழைமை வாய்ந்த குன்னூா்  மலை ரயில் நிலையத்தில் மலை ரயிலுக்கு பூஜைகள்  செய்து ரயில்வே ஊழியா்கள் ஆயுத பூஜையை கொண்டாடினா்.

குன்னூா் மலை ரயில்வே பணிமனையில் உள்ள  தொழிலாளா்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆண்டு முழுவதும் பாதுகாப்புடன் மகிழ்ச்சியுடன் மலை ரயிலில் பயணிக்க வேண்டும் என்று   ஆண்டுதோறும் ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்பட்டு வருவது வழக்கம்.

இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த ஆயுத பூஜை நிகழ்ச்சியில் ரயில்வே பணியாளா்கள், சுற்றுலாப் பணிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டனா். இதில் மூன்று மலை ரயில் இன்ஜின்களும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எலுமிச்சை பழம் வைத்து இயக்கப்பட்டன.

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