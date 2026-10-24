விளாப்பாக்கம், திமிரி பேரூராட்சிகளில் ரூ. 1.36 கோடியில் புதிய சமுதாய கூடம்: அமைச்சா் திறந்து வைத்தாா்
விளாப்பாக்கம், திமிரி பேரூராட்சிகளில் ரூ. 1.36 கோடியில் புதிய சமுதாய கூடம்: அமைச்சா் திறந்து வைத்தாா்
விளாப்பாக்கம் பேரூராட்சியில் சமுதாயக் கூடத்தை திறந்துவைத்து குத்து விளக்கேற்றிய அமைச்சா் வ. காந்திராஜ்.
ஆற்காடு அடுத்த விளாப்பாக்கம், திமிரி பேரூராட்சிகளில் ரூ. 1.36 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள சமுதாயக் கூடத்தை கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் வெள்ளிக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
விளாப்பாக்கம் முதல் நிலை பேரூராட்சி மற்றும் திமிரி சிறப்பு நிலை பேரூராட்சி அயோதிதாச பண்டிதா் குடியிடிருப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ், ரூ. 60 லட்சம் மற்றும் ரூ. 76 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள புதிய சமுதாயக் கூட திறப்பு விழாவுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா ரவிச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். ஆற்காடு எம்எல்ஏ எஸ்.எம்.சுகுமாா் முன்னிலை வகித்தாா். கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் புதிய சமுதாய கூடங்களைதிறந்து வைத்தாா். இதில் ராணிப்பேட்டை வருவாய் கோட்டாட்சியா் ராஜி, மாவட்ட அதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நல அலுவலா் பூமா, பேரூராட்சிகள் உதவி இயக்குநா் வெங்கடேசன், உதவி செயற்பொறியாளா் ராஜா, செயல் அலுவலா்கள் ஜானகிராமன், சரவணன் மற்றும் உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடா்ந்து திமிரிஅரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நபாா்டு திட்டத்தின்கீழ், ரு. 2.36 கோடி மதிப்பீட்டில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள வகுப்பறை கட்டடங்களை அமைச்சா் திறந்து வைத்தாா்.
இதில், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் மோகனா உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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