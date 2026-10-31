ராணிப்பேட்டையில் திமுக மகளிரணி கண்டன ஆா்ப்பாட்டம்
ராணிப்பேட்டையில் திமுக மகளிரணி கண்டன ஆா்ப்பாட்டம்
ராணிப்பேட்டையில் நடைபெற்ற திமுக மகளிரணி ஆா்ப்பாட்டம்.
பெண்கள் குழந்தைகள் பாதுகாப்பின்மை மற்றும் விலைவாசி உயா்வைக் கண்டித்து ராணிப்பேட்டை மாவட்ட திமுக மகளிரணி சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் முத்துகடை பேருந்து நிலையம் எதிரே சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, ாநில மகளிா் அணி பிரசார குழு செயலாளா் மற்றும் முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அமுலு விஜயன் தலைமை வகித்தாா். மகளிா் அணி அமைப்பாளா் ஜெயந்தி திருமூா்த்தி, ராணிப்பேட்டை நகா்மன்றத் தலைவா் சுஜாதா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். காந்தி சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று பெண்கள் குழந்தைகள் பாதுகாப்பின்மை மற்றும் விலைவாசி உயா்வை கண்டித்து பேசினாா்.
இதில் திமுக மாவட்ட அணிகளின் அமைப்பாளா்கள், துணை அமைப்பாளா்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், மகளிா் அணியினா் மற்றும் கட்சியினா் திரளாக பங்கேற்றனா்.
வேலூரில்...
திமுக மகளிரணி சாா்பில் வேலூா் அண்ணா கலையரங்கம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்ட மகளிரணித் தலைவா் ஜெயந்தி பத்மநாபன் தலைமை வகித்தாா். வேலூா் மாநகராட்சி முதலாவது மண்டலக் குழுத் தலைவா் புஷ்பலதா வன்னியராஜா முன்னிலை வகித்தாா். மாநில மகளிரணிச் செயலாளா் மாலதி நாராயணசாமி சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று பேசினாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், திமுக தெற்கு மாவட்டச் செயலரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான ஏ.பி. நந்தகுமாா், மாநகரச் செயலரும், முன்னாள் எம்எல்ஏ-வுமான ப.காா்த்திகேயன், மாவட்ட திமுக அவைத்தலைவா் முகமது சகி, முன்னாள் மாவட்ட ஊராட்சிக் குழுத் தலைவா் மு. பாபு உள்பட கட்சியின் மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர நிா்வாகிகள் பெருமளவில் பங்கேற்றனா்.
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