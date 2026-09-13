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நாளைய மின்தடை: அரக்கோணம் - குருவராஜபேட்டை!

நாளைய மின்தடை: அரக்கோணம் - குருவராஜபேட்டை!

கோப்புப் படம்

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அரக்கோணம் - குருவராஜபேட்டை

மின்நிறுத்த நேரம் - காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை

மின்நிறுத்தப் பகுதிகள்: குருவராஜபேட்டை, மின்னல், நரசிங்கபுரம், அன்வா்திகான்பேட்டை, குண்ணத்தூா், கூடலூா், பாராஞ்சி, வேடல், அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட் தொழிற்சாலை பகுதிகள்

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