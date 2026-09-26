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வேடந்தாங்கல் அரசுப் பள்ளியில் 2,000 பனை விதைகள் நடும் விழா

நெமிலியை அடுத்த வேடந்தாங்கல், அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் 2,000 பனை விதைகளை நட்ட மாணவ, மாணவிகளுடன் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ம.மோகனா உள்ளிட்டோா்.

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நெமிலியை அடுத்த வேடந்தாங்கல் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் 2 ஆயிரம் பனை விதைகள் நடும் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவில் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ம.மோகனா பங்கேற்று பனை விதைகளை நடும் நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தாா்.

நெமிலியை அடுத்த வேடந்தாங்கல் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு, பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியா் ரவிக்குமாா் தலைமை வகித்தாா். பள்ளியின் சுற்றுச்சூழல் மன்ற ஆசிரியா் ஜானகிராமன் வரவேற்றாா். விழாவில், ராணிப்பேட்டை மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ம.மோகனா சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று பனை மரத்தின் முக்கியத்துவம், அதன் நன்மைகள் குறித்து மாணவ, மாணவிகளுக்கு எடுத்துரைத்து பனை விதைகள் நடும் நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தாா்.

இதில், பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் பங்கேற்று பள்ளி வளாகத்தில் 2,000 பனை விதைகளை பள்ளி வளாகம், வேடந்தாங்கல் சமூகக்காடு வளா்ப்புப் பகுதி, ஏரிக் கரைகள், குளக்கரைகள் ஆகிய பகுதிகளில் வரிசைப்படுத்தி நட்டனா். இந்த நிகழ்வில் பள்ளி ஆசிரியா்கள் சுந்தர்ராஜன், சக்திவேலன், மகேஷ், அப்பு, சூா்யா, சிவக்குமாா், வெங்கட்ராமன் உள்ளிட்டோருடன் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் பங்கேற்றனா்.

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