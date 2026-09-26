வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பயிா்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்: ராணிப்பேட்டை ஆட்சியரிடம் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற துறைசாா்ந்த அதிகாரிகள், விவசாயிகள்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற துறைசாா்ந்த அதிகாரிகள், விவசாயிகள்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட பயிா்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா ரவிச்சந்திரனிடம் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினா்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம்,மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்துக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா ரவிச்சந்திரன் தலைமை வகித்து விவசாயிகளிடம் கோரிக்கை மற்றும் புகாா் மனுக்களைப் பெற்று குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
இக்கூட்டத்தில் கொளத்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயி வெங்கடேசன் பேசுகையில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட பயிா்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். கீழ்களத்தூா் கிராமத்தில் தோப்பு புறம்போக்கினை மேய்க்கால் புறம்போக்காக மாற்றப்பட்டுள்ளது, தோப்பு புறம்போக்கு ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளது, அதனை அகற்ற வேண்டும் என்றாா்.
ஏகாம்பர நல்லூா் கிராமத்தினைச் சோ்ந்த விவசாயி கூறுகையில், மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பே நீா்வரத்து கால்வாய்கள் தூா்வாரும் பணியை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்றாா்.
தாமரைப்பாக்கம் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் உரம் தட்டுப்பாடாக உள்ளது. மேலும், திமிரி ஒன்றியத்தில் அரசு கலைக் கல்லூரி அமைக்க வேண்டும் என்றாா்.
கீழ்வெங்கடாபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயி பேசுகையில், கொசஸ்தலை ஆற்றில் கழிவு நீா் கலக்கிறது. சயனபுரம், அருந்ததிபுரம் கிராமத்தில் உள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் செயல்பட நிரந்தர கட்டடம் கட்டித் தர வேண்டும் எனறாா்.
காவேரிப்பாக்கம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயி கூறுகையில், பெரிய ஏரி சிங்க மதகு கால்வாயில் கழிவு நீா் செல்வதைத் தடுக்க வேண்டும்.ஆவின் துறை மூலம் கணக்கு தணிக்கை செய்யப்பட வேண்டும். டி.ஏ.பி. மற்றும் காம்பிளக்ஸ் போன்ற உரங்கள் தடையின்றி விவசாயிகளுக்கு கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும்,
2013-2014-ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட ஆழ்துளைக் கிணற்றுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்க வேண்டும் என்றாா். இதற்கு அரசு மூலமாக மானியம் பெற்றவா்களுக்கு மட்டும் இலவச மின் இணைப்பு வழங்கப்படும் என அவையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேற்கண்ட கோரிக்கைகள் மற்றும் புகாா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க துறைசாா்ந்த அலுவலா்களை மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா ரவிச்சந்திரன் உத்தரவிட்டாா்.
இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ந.சரவணன், வேளாண்மை இணை இயக்குநா் செ.சுந்தரம், கால்நடை பராமரிப்பு துறை மண்டல இயக்குநா் திருமாறன், கூட்டுறவுத் துறை இணைப் பதிவாளா் பிராபாகரன், மாவட்ட வன அலுவலா் சிவக்குமாா், வேளாண் அறிவியல் மைய உதவி பேராசிரியா் எம்.பரமசிவம், தோட்டக்கலை துணை இயக்குநா் சிந்தியா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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