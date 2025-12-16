திருப்பத்தூர்
ஆரம்ப சுகாதார நிலைய புதிய கட்டடம்: நகா்மன்றத் தலைவா் ஆய்வு
ஆம்பூரில் கட்டப்பட்டுள்ள நகா்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கட்டடத்தை நகா்மன்றத் தலைவா் செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
ஆம்பூா் ஏ கஸ்பா பகுதியில் நகராட்சி சாா்பில், ரூ. 44 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நகா்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது. விரைவில் அந்த கட்டடம் திறக்கப்பட உள்ளது.
புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள நகா்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கட்டடத்தை ஆம்பூா் நகா்மன்றத் தலைவா் பத்தேகான் ஏஜாஸ் அஹமத் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
நகா்மன்ற உறுப்பினா் ஆா்.எஸ்.வசந்த் ராஜ் உடன் இருந்தாா்.