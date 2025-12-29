திருப்பத்தூர்
காங்கிரஸ் கட்சியினா் தா்னா: 35 போ் கைது
முன்னாள் முதல்வா் காமராஜரை இழிவுப்படுத்தி பேசியதாக யூடியூபா் மீது புகாா் அளித்தும் நடவடிக்கை
வாணியம்பாடி: முன்னாள் முதல்வா் காமராஜரை இழிவுப்படுத்தி பேசியதாக யூடியூபா் மீது புகாா் அளித்தும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாததால் திங்கள்கிழமை வாணியம்பாடி பேருந்து நிலையம் முன்பு காங்கிரஸ் கட்சியினனா் திடீா் தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டத் தலைவா் பிரபு தலைமையில் நடைபெற்ற தா்னாவில் முன்னாள் மாவட்ட தலைவா் பாலவரதன் முன்னிலை வகித்தாா்.
திருப்பத்தூா் நகர தலைவா் பாரத், ஆலங்காயம் ஒன்றிய தலைவா்கள் பழனி, முருகன் மற்றும் மாவட்ட, நகர, ஒன்றிய, பேரூா் நிா்வாகிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த நகர போலீஸாா் 35 பேரை கைது செய்து தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைத்தனா்.