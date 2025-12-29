திருப்பத்தூர்
காவலாளி மீது தாக்குதல்: இளைஞா் கைது
திருப்பத்தூா் அருகே பள்ளி வளாகத்தில் மது குடிக்க முயன்றதை தட்டிக்கேட்ட காவலாளியை தாக்கிய இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
திருப்பத்தூா் அருகே கொரட்டியை சோ்ந்த வெங்கட்ராமன்(39). இவா் கொரட்டியில் உள்ள உயா்நிலைப்பள்ளியில் காவலாளியாக பணியாற்றி வருகிறாா். இந்த நிலையில் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சரவணன்(26)என்பவா் பள்ளி வளாகத்தில் மது குடிக்க முயன்று உள்ளாா்.
அதனை வெங்கட்ராமன் தட்டி கேட்டுள்ளாா். இதில் ஆத்திரமடைந்த சரவணன், வெங்கட்ராமனை தாக்கியுள்ளாா்.
இந்த சம்பவத்தில் காயமடைந்த வெங்கட்ராமன் திருப்பத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சோ்க்கப்பட்டாா். இதுகுறித்து அவா் அளித்த புகாரின்பேரில் கிராமிய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சரவணனை கைது செய்தனா்.