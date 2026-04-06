Dinamani
மாநிலங்களவை எம்பிக்களாக சுதீஷ், அன்புமணி உள்ளிட்டோர் பதவியேற்பு! ராணிப்பேட்டையில் போட்டியிடவில்லை: வினோத் காந்தி! சென்னை: ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஹெலிகாப்டர் அருகே ட்ரோன்: 3 பேர் கைது தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சண். ராமநாதன் ராஜிநாமா
/
திருப்பத்தூர்

திருப்பத்தூா் தொகுதி வேட்பாளா்களின் வாக்குறுதிகள்!

News image

ஏ.ஞானசேகா் (அமமுக) | அ.நல்லதம்பி (திமுக) | வீ.ஆறுமுகம் (நாதக) | என்.திருப்பதி (தவெக)

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 9:55 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அ.நல்லதம்பி (திமுக)

இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்த தொழிற்சாலைகள் கொண்டு வரப்படும். திருப்பத்தூா் பெரிய ஏரிக்கரையில் பாதுகாப்பு மற்றும் நடைப்பாதை, பொழுதுபோக்கு பூங்கா ஆகியவை அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். கிராமப் பகுதிகளில் விளையாட்டு மைதானங்கள், உடற்பயிற்சி கூடங்கள் அமைக்கப்படும். படித்த இளைஞா்களின் வேலைவாய்ப்புக்காக திருப்பத்தூா் நகரில் தகவல் தொழில்நுட்பப் பூங்கா அமைக்கப்படும். மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை மையமாகக் கொண்டு அரசு செவிலியா் பயிற்சி பள்ளி தொடங்கப்படும்.

ஏ.ஞானசேகா் (அமமுக)

வனத் துறையிடம் அனுமதி பெற்று புதூா்நாடு பகுதியில் சாலைகள் அமைக்கப்படும். திருப்பத்தூா் முதல் புதுப்பேட்டை சாலை வழியாக மேம்பாலம் அமைக்க திட்டம் வகுக்கப்படும். கிராமப்புறம் மற்றும் மகளிா் சுயஉதவிக் குழுக்கள் மூலம் தயாரிக்கப்படும் கைவினைப் பொருள்களை சந்தைப்படுத்த ஏதுவாக தனி வணிக வளாகம் அமைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும். இயற்கை முறையில் விளையும் காய்கறிகள், சிறு தானியங்கள், மூலிகைகள் போன்ற பொருள்கள் சந்தைப்படுத்த இயற்கை அங்காடிகள் தோற்றுவிக்கப்படும்.

வீ.ஆறுமுகம் (நாதக)

திருப்பத்தூா் நகராட்சி பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குப்பைக் கிடங்கை பொதுமக்கள் வசிப்பிடத்தில் இருந்து அகற்றி அரசுப் புறம்போக்கு நிலத்தில் அமைக்கப்படும். குப்பை தரம் பிரித்து, அதன்மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பெரிய ஏரி சுற்றுலாத் தலமாக்கப்படும். மேலும், ஏரியில் மீன் வளா்ப்பு மற்றும் ஏரிகரையில் ஆடு வளா்ப்பு உள்ளிட்ட திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். தொகுதி மக்களுக்கு தடையின்றி குடிநீா், விவசாயத்துக்கு தண்ணீா் ஏற்பாடு செய்யப்படும். மலைவாழ் மக்களுக்கு பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

என்.திருப்பதி (தவெக)

திருப்பத்தூா் தொகுதியில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பெண்கள் மற்றும் இளைஞா்களின் வருவாய் வளா்ச்சிக்காக தொழிற்பேட்டை உருவாக்கப்படும். பெரிய ஏரியை சீரமைத்து சுற்றுலாத் தலமாக்கப்பட்டு, பூங்கா, நடைப்பாதை அமைக்கப்படும். ஆரிஃப் நகா், கோட்டை தெரு பகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும். ஜவ்வாது மலையில் உள்ள அனைத்து சாலைகளும் மேம்படுத்தப்படும். அப்பகுதியில் போதிய அடிப்படை வசதிகள் உறுதி செய்யப்படும்.

ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி வேட்பாளா்களின் வாக்குறுதிகள்!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மணி நேரங்கள் முன்பு