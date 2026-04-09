திருப்பத்தூா் தொகுதியில் அரசு செவிலியா் கல்லூரி தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திமுக வேட்பாளா் அ.நல்லதம்பி உறுதியளித்தாா்.
திருப்பத்தூா் ஹவுசிங் போா்டு பகுதியில் வேட்பாளா் அ.நல்லதம்பி வாக்கு சேகரித்தாா்.தொடா்ந்து சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள வாக்காளா்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தாா்.
அப்போது அவா் பேசியது: திருப்பத்தூா் பகுதியில் உள்ள மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையை மையமாகக் கொண்டு அரசு செவிலியா் பயிற்சி பள்ளி தொடங்கப்படும். மேலும், புதிய தொழில் பேட்டை உருவாக்கப்படும். பெரிய ஏரி ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றி மழை நீா் சேகரிக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும். அனைத்து பகுதிகளிலும் குடிநீா் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தி தரப்படும் என்றாா்.
அப்போது திமுக நகர செயலாளா் எஸ் ராஜேந்திரன், நகா்மன்ற தலைவா் சங்கீதா வெங்கடேஷ், வாா்டு உறுப்பினா்கள் எஸ்.கோபிநாத், ஜீவிதா பாா்த்திபன், திமுகவினா் மற்றும் கூட்டணி கட்சியினா் உடனிருந்தனா்
தொகுதி அலசல்... திருப்பத்தூா் ஹாட்ரிக் வெற்றி தொடருமா?
கெங்கவல்லி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
தொகுதி அறிமுகம்... திருப்பத்தூர்!
தொகுதிக்கு செய்தது என்ன? திருப்பத்தூா் எம்எல்ஏ அ.நல்லதம்பி
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு