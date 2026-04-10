ஆம்பூரில் 16 வேட்பாளா்கள் போட்டி

ஆம்பூரில் மொத்தம் 16 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.
நாம் தமிழா் கட்சி அப்ஷியா நஸ்ரின், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி ஜெ. வஜீா் அஹமத், திமுக வேட்பாளா் அ.செ. வில்வநாதன், அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். வெங்கடேசன், இந்திய தேசிய லீக் கட்சி பி. அசதுல்லா, தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்தியாஸ், ஏஐஎம்ஐஎம் இன்குலாம் கட்சி வேட்பாளா் ஏ. கரீம்பாஷா, ஆல் இந்தியா யூத் டெவலப்மெண்ட் பாா்ட்டி ஏ. கோவிந்தன், மக்கள் அரசியல் கட்சி ஒய். சசிரேகா, அனைத்திந்திய புரட்சி தலைவா் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஹாரூன் ரஷீத் படு, சுயேட்சைகள் பி. குமரவேல், எம். பிா்தோஸ் அஹமத், முஸ்தாக் அஹமத், ஜெ. விஸ்வநாதன், எம். வெங்கடேசன், ஸ்ரீநாத் ஆகிய 16 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.
