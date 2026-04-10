Dinamani
தமிழக தோ்தல் களத்தில் 3,500-க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஉக்ரைனில் ஏப். 11 மாலை முதல் ஏப். 12 முடிய போர்நிறுத்தம் - புதின் ஏப். 16 முதல் மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோரிடம் தபால் வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்கத்தில் 90 லட்சம் வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கம் - தோ்தல் ஆணையத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கடிதம்பள்ளிகளுக்கு ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை: 1-3 வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத் திட்டம்முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
திருப்பத்தூர்

ஆம்பூரில் 16 வேட்பாளா்கள் போட்டி

News image

கட்சி சின்னங்கள் - ANI

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 10:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூரில் மொத்தம் 16 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.

நாம் தமிழா் கட்சி அப்ஷியா நஸ்ரின், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி ஜெ. வஜீா் அஹமத், திமுக வேட்பாளா் அ.செ. வில்வநாதன், அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். வெங்கடேசன், இந்திய தேசிய லீக் கட்சி பி. அசதுல்லா, தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்தியாஸ், ஏஐஎம்ஐஎம் இன்குலாம் கட்சி வேட்பாளா் ஏ. கரீம்பாஷா, ஆல் இந்தியா யூத் டெவலப்மெண்ட் பாா்ட்டி ஏ. கோவிந்தன், மக்கள் அரசியல் கட்சி ஒய். சசிரேகா, அனைத்திந்திய புரட்சி தலைவா் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஹாரூன் ரஷீத் படு, சுயேட்சைகள் பி. குமரவேல், எம். பிா்தோஸ் அஹமத், முஸ்தாக் அஹமத், ஜெ. விஸ்வநாதன், எம். வெங்கடேசன், ஸ்ரீநாத் ஆகிய 16 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.

ஜோலாா்பேட்டையில் 19 போ் போட்டி

ஜோலாா்பேட்டையில் 19 போ் போட்டி

வாணியம்பாடியில் 15 போ் போட்டி

வாணியம்பாடியில் 15 போ் போட்டி

ஆற்காடு தொகுதி வேட்பாளா்கள் - 14 போ் போட்டி

ஆற்காடு தொகுதி வேட்பாளா்கள் - 14 போ் போட்டி

அதிமுக, அபுமமுக, சுயேட்சை வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல்

அதிமுக, அபுமமுக, சுயேட்சை வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல்

வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
வீடியோக்கள்

Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
வீடியோக்கள்

நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 ஏப்ரல் 2026