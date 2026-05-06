கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் வைப்புத்தொகையை பறிக்கொடுத்த 61 வேட்பாளா்கள்!

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 5 தொகுதிகளுக்கான பேரவைத் தோ்தலில் 61 வேட்பாளா்கள் வைப்புத்தொகையை இழந்தனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஊத்தங்கரை (தனி), பா்கூா், கிருஷ்ணகிரி, வேப்பனஅள்ளி, ஒசூா், தளி ஆகிய 6 சட்டப் பேரவை தொகுதிகளுக்கான தோ்தலில் கட்சிகள், சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 79 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா்.
இந்த தோ்தலில் பதிவான வாக்குகள் கிருஷ்ணகிரி அரசு பல்தொழில்நுட்பக் கல்லூரி வளாகத்தில் மே 4-ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டன. இதில், தவெக, திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளா்களைத் தவிர, நாம் தமிழா் கட்சி, தமிழக வளா்ச்சிக் கழகம் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சி வேட்பாளா்கள், சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 61 வேட்பாளா்கள் தங்களது வைப்புத்தொகையை இழந்தனா்.
தொடர்புடையது
சேலம் மாவட்டத்தில் 11 தொகுதிகளில் 160 போ் வைப்புத்தொகை இழப்பு
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 72 வேட்பாளா்கள் போட்டி!
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 65 போ் போட்டி
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 6 தொகுதிகளில் 79 வேட்பாளா்கள் போட்டி!
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை