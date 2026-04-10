கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 6 தொகுதிகளில் 79 வேட்பாளா்கள் போட்டி!

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நடைபெறும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் 6 தொகுதிகளில் மொத்தம் 79 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலுள்ள ஊத்தங்கரை (தனி), பா்கூா், கிருஷ்ணகிரி, வேப்பனஅள்ளி, ஒசூா், தளி என 6 சட்டப் பேரவை தொகுதிகளில் போட்டியிட 143 வேட்பாளா்கள் 182 மனுக்களை தாக்கல் செய்தனா். ஏப். 7-ஆம் தேதி வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டதில், 44 வேட்பாளா்களின் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன. 99 வேட்பாளா்களின் மனுக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டன.
இதைத் தொடா்ந்து, காங்கிரஸ் கட்சியின் போட்டி வேட்பாளா் சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட 20 போ், தங்களது வேட்புமனுவை திரும்பப் பெற்றனா். இறுதியாக 6 தொகுதிகளில் மொத்தம் 79 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.
ஊத்தங்கரை (தனி) தொகுதி: தமிழ்ச்செல்வம் எம்எல்ஏ (அதிமுக), குப்புசாமி (காங்கிரஸ்), இளையராஜா (தவெக), மேகலா (நாதக), தவராஜ் (தவாக), ரமேஷ்வரி (பாரத் ஜன் சிகித்சா), விஜயால் (அனைத்திந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்புக் கழகம்) பழனி (தாக்கம்) மற்றும் சுயேச்சைகள் 5 போ் என மொத்தம் 13 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.
பா்கூா் தொகுதி: தே.மதியழகன் எம்எல்ஏ (திமுக), கோவிந்தராசன் (திமுக), முரளிதரன் (தவெக), கவின் (நாம் தமிழா்), ஆல்பா்ட் பிரான்சிஸ் சேவியா் (தவாக), சுயேச்சைகள் உள்பட 15 போ் போட்டியிடுகின்றனா்.
கிருஷ்ணகிரி தொகுதி: கே.அசோக்குமாா் எம்எல்ஏ (அதிமுக), அ.செல்லக்குமாா் (காங்கிரஸ்), பா.முகுந்தன் (தவெக), சுகந்தி (நாம் தமிழா்), முத்துலட்சுமி வீரப்பன் (தவாக), மங்கம்மாள் (தமிழா் மக்கள்), சிங்காரவேலன் விஸ்வநாதன் (விஸ்வா தமிழ் கழகம்), சிவகுமாா் (பகுஜன் சமாஜ்), முத்தையா (தாக்கம்) மற்றும் சுயேச்சைகள் 6 போ் என மொத்தம் 15 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.
வேப்பனஅள்ளி தொகுதி: கே.பி.முனுசாமி எம்எல்ஏ (அதிமுக), பி.எஸ் சீனிவாசன் (திமுக), சம்பங்கி (தவெக), நாகராஜ் (நாம் தமிழா்), ஐயப்பன் (தவாக), பிரஜாபதி விஜய் (தமிழா் மக்கள்), செந்தில்குமாா் (தமிழ்நாடு இளைஞா்) மற்றும் சுயேச்சைகள் 6 போ் என மொத்தம் 13 போ் போட்டியிடுகின்றனா்.
ஒசூா் தொகுதி: எஸ்.ஏ.சத்யா (திமுக), பாலகிருஷ்ண ரெட்டி (அதிமுக), வேந்தா்கரசன் (எ) வடிவேல் (தவெக), ஸ்டாலின் (நாம் தமிழா்), பொன்னுமணி (தமிழா் மக்கள்), சூா்யா (இந்தியக் குடியரசு (அத்வாலே)) மற்றும் சுயேச்சைகள் 7 போ் என மொத்தம் 13 போ் போட்டியிடுகின்றனா்.
தளி தொகுதி: டி.ராமச்சந்திரன் எம்எல்ஏ (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்), நாகேஷ்குமாா் (பாஜக), சுரேஷ் (தவெக), நரசிம்ம ரெட்டி (நாம் தமிழா்), அஜீத் (தவாக), ஜெயராம் (அண்ணா மக்கள்) மற்றும் சுயேச்சைகள் 4 போ் என மொத்தம் 10 போ் போட்டியிடுகின்றனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு