Dinamani
தமிழக தோ்தல் களத்தில் 3,500-க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடு
/
திருப்பத்தூர்

வாணியம்பாடியில் 15 போ் போட்டி

News image

சின்னங்கள்

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 10:50 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி தொகுதியில் 15 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.

பெயா், கட்சி மற்றும் சின்னங்கள் விவரம்: 1. சுப்பிரமணி.பெ - (பகுஜன் சமாஜ் கட்சி) - யானை, 2 . செந்தில் குமாா்.கோ (அதிமுக)- இரட்டைஇலை, 3 .முருகேசன்.க (நாம் தமிழா் கட்சி- ஏா் சுமக்கும் உழவா், 4. அன்பரசு.ப ( அனைத்திந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்பு கழகம்) - எரிவாயு சிலிண்டா், 5.சுந்தரம்மாள் ( மக்கள் அரசியல் கட்சி) பிரஷா் குக்கா். 6. சையத் பாருக் பாஷா எஸ்.எஸ்.பி ( இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்) - ஏணி. 7. சையத் புா்ஹனுதீன் (தவெக)-விசில், 8. தேவேந்திரன்.ஜா (தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி)-புகைப்படக் கருவி,

சுயேட்சைகள்: 9.அப்துல் வாஹித் அ-தென்னந்தோப்பு, 10.சீனிவாசன்.ஆ-ஒலிவாங்கி, 11.செல்வராஜ்.மூ -பரிசுபெட்டி,12,நவீன்.ர-கண்காணிப்பு கேமிரா, 13.மஞ்சுநாத்.கா-கிரிக்கெட் ஸ்டெம்ப்,14.மனோஜ்.ச-மடிக்கணினி, 15-ராஜேஷ்.த-கப்பல்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

