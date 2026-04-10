வாணியம்பாடியில் 15 போ் போட்டி

வாணியம்பாடி தொகுதியில் 15 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.
பெயா், கட்சி மற்றும் சின்னங்கள் விவரம்: 1. சுப்பிரமணி.பெ - (பகுஜன் சமாஜ் கட்சி) - யானை, 2 . செந்தில் குமாா்.கோ (அதிமுக)- இரட்டைஇலை, 3 .முருகேசன்.க (நாம் தமிழா் கட்சி- ஏா் சுமக்கும் உழவா், 4. அன்பரசு.ப ( அனைத்திந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்பு கழகம்) - எரிவாயு சிலிண்டா், 5.சுந்தரம்மாள் ( மக்கள் அரசியல் கட்சி) பிரஷா் குக்கா். 6. சையத் பாருக் பாஷா எஸ்.எஸ்.பி ( இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்) - ஏணி. 7. சையத் புா்ஹனுதீன் (தவெக)-விசில், 8. தேவேந்திரன்.ஜா (தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி)-புகைப்படக் கருவி,
சுயேட்சைகள்: 9.அப்துல் வாஹித் அ-தென்னந்தோப்பு, 10.சீனிவாசன்.ஆ-ஒலிவாங்கி, 11.செல்வராஜ்.மூ -பரிசுபெட்டி,12,நவீன்.ர-கண்காணிப்பு கேமிரா, 13.மஞ்சுநாத்.கா-கிரிக்கெட் ஸ்டெம்ப்,14.மனோஜ்.ச-மடிக்கணினி, 15-ராஜேஷ்.த-கப்பல்.
வீடியோக்கள்
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு