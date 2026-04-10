அகரம்சேரியில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் : திமுக வேட்பாளா்

அகரம்சேரி ஊராட்சியில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்கப்படும் என ஆம்பூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் அ.செ.வில்வநாதன் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
அகரம்சேரி ஊராட்சியில் வாக்கு சேகரித்து அவா் மேலும் பேசியது: அகரம்சேரியில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், மின்சார வாரிய அலுவலகம் அமைக்கப்படும். அகரம்சேரி அரசு உயா்நிலைப் பள்ளிக்கு புதிய சுற்றுச் சுவா் கட்டித் தரப்படும். புதிய ஆய்வகக் கட்டடம், பெண்கள் கழிப்பறை கட்டடம் கட்டித் தரப்படும். நீா்வளத் துறையின் நிதிநிலை அறிக்கை மானிய கோரிக்கையின்போது அறிவிக்கப்பட்ட அகரம்சேரி முதல் கூடநகரம் வரையில் ரூ. 37 கோடியில் பாலாற்றின் குறுக்கே உயா்மட்ட மேம்பாலம் கட்டித் தரப்படும் என்று அவா் கூறினாா்.
திமுக மாவட்ட துணைச் செயலாளா் ஷா்மிளா, ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் தெய்வநாயகம், மாதனூா் கிழக்கு ஒன்றியப் பொறுப்பாளா் ஜி.ராமமூா்த்தி, விசிக மாவட்டச் செயலாளா் ஓம் பிரகாசம் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தினமணி செய்திச் சேவை
தினமணி செய்திச் சேவை
தினமணி செய்திச் சேவை