பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி: ஆம்பூா் அதிமுக வேட்பாளா்

பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி செய்ய அதிமுகவுக்கு வாக்களியுங்கள் என வேட்பாளா் பொறியாளா் ஆா். வெங்கடேசன் பேசினாா்.
கன்னடிகுப்பம், விண்ணமங்கலம், அய்யனூா், செங்கிலிகுப்பம், மின்னூா் ஆகிய கிராமங்களில் வாக்கு சேகரித்து அவா் மேலும் பேசியது, முதியோா் ஓய்வூதியத் தொகை ரூ.2,000 ஆக உயா்த்தப்படும். அரிசி குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு ஆண்டுக்கு 3 கேஸ் சிலிண்டா்கள் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும்.
வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து வேலையில்லாமல் காத்திருக்கும் பட்டதாரி இளைஞா்களுக்கு மாதம் ரூ.2,000, பிளஸ்2 முடித்து வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்துள்ளவா்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவித் தொகை வழங்கப்படும். கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் வாங்கிய பயிா்க் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றாா்.
மாதனூா் ஒன்றியக்குழு தலைவா் ப.ச. சுரேஷ்குமாா், மாதனூா் கிழக்கு ஒன்றிய அதிமுக செயலாளா் ஜெ. ஜோதிராமலிங்கராஜா, ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா் காா்த்திக் ஜவஹா் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
