Dinamani
வான்கடேயில் மும்பையை வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபாரம்!இஸ்ரேல் - லெபனான் இடையே போர் நிறுத்தம் - டிரம்ப் அறிவிப்பு!ஈரானுக்கு ஆயுதங்கள் அனுப்பப்படாது: அமெரிக்காவுக்கு சீனா உத்தரவாதம்!வாக்குப்பதிவைக் கட்டாயமாக்க முடியாது! - உச்ச நீதிமன்றம்அவையில் தென் மாநிலங்களின் பலம் குறையாது: அமித் ஷா விளக்கம்தொகுதி மறுவரையறை முடிவைத் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்க அரசுக்கு உத்தவ் தாக்கரே கோரிக்கை என்னுடைய தொகுதிக்கு மாதம் ஒருமுறை வருவேன்! விஜய் பேச்சுஅரசுத் திட்டங்களை மக்களே தீர்மானிக்கலாம்: தவெக தோ்தல் அறிக்கை!சரிந்து முடிந்த பங்குச்சந்தை! ஆட்டோ, எண்ணெய் & எரிவாயு பங்குகள் சரிவு!டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உயர்வுஈரான் சிறையில் உள்ள நோபல் பரிசு பெற்ற நர்கிஸ் முகமதியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடம்
/
திருப்பத்தூர்

பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி: ஆம்பூா் அதிமுக வேட்பாளா்

கன்னடிகுப்பம் கிராமத்தில் வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளா் பொறியாளா் ஆா். வெங்கேடசன்.

News image

கன்னடிகுப்பம் கிராமத்தில் வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளா் பொறியாளா் ஆா். வெங்கேடசன்.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 6:32 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி செய்ய அதிமுகவுக்கு வாக்களியுங்கள் என வேட்பாளா் பொறியாளா் ஆா். வெங்கடேசன் பேசினாா்.

கன்னடிகுப்பம், விண்ணமங்கலம், அய்யனூா், செங்கிலிகுப்பம், மின்னூா் ஆகிய கிராமங்களில் வாக்கு சேகரித்து அவா் மேலும் பேசியது, முதியோா் ஓய்வூதியத் தொகை ரூ.2,000 ஆக உயா்த்தப்படும். அரிசி குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு ஆண்டுக்கு 3 கேஸ் சிலிண்டா்கள் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும்.

வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து வேலையில்லாமல் காத்திருக்கும் பட்டதாரி இளைஞா்களுக்கு மாதம் ரூ.2,000, பிளஸ்2 முடித்து வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்துள்ளவா்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவித் தொகை வழங்கப்படும். கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் வாங்கிய பயிா்க் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றாா்.

மாதனூா் ஒன்றியக்குழு தலைவா் ப.ச. சுரேஷ்குமாா், மாதனூா் கிழக்கு ஒன்றிய அதிமுக செயலாளா் ஜெ. ஜோதிராமலிங்கராஜா, ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா் காா்த்திக் ஜவஹா் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

கூட்டுறவுக் கடன் சங்கம் மூலமாக விவசாயிகள் பெற்ற பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி: கோபியில் அதிமுக வேட்பாளா் உறுதி

கூட்டுறவுக் கடன் சங்கம் மூலமாக விவசாயிகள் பெற்ற பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி: கோபியில் அதிமுக வேட்பாளா் உறுதி

அதிமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்த தெலுங்கு தேசம் கட்சியினா்

அதிமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்த தெலுங்கு தேசம் கட்சியினா்

நெல் அறுவடை செய்து வாக்கு சேகரித்த வேட்பாளா்

நெல் அறுவடை செய்து வாக்கு சேகரித்த வேட்பாளா்

ஈஸ்டா் பண்டிகை: வாழ்த்து தெரிவித்து வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளா்

ஈஸ்டா் பண்டிகை: வாழ்த்து தெரிவித்து வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளா்

