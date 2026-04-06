Dinamani
மாநிலங்களவை எம்பிக்களாக சுதீஷ், அன்புமணி உள்ளிட்டோர் பதவியேற்பு! ராணிப்பேட்டையில் போட்டியிடவில்லை: வினோத் காந்தி! சென்னை: ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஹெலிகாப்டர் அருகே ட்ரோன்: 3 பேர் கைது தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சண். ராமநாதன் ராஜிநாமா
/
திருப்பத்தூர்

ஈஸ்டா் பண்டிகை: வாழ்த்து தெரிவித்து வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளா்

ஆம்பூரில் கிறிஸ்தவா்களுக்கு ஈஸ்டா் பண்டிகை வாழ்த்து தெரிவித்து அதிமுக வேட்பாளா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

News image

ஆம்பூா் லுத்தரன் திருச்சபையில் ஈஸ்டா் வாழ்த்து தெரிவித்து வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். வெங்கடேசன்.

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 9:25 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் லுத்தரன் திருச்சபையில் ஈஸ்டா் பண்டிகை சிறப்பு பிராா்த்தனை நடைபெற்றது. அதில் ஆம்பூா் அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். வெங்கடேசன் கலந்து கொண்டு கிருத்துவா்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து, வாக்கு சேகரித்தாா்.

தொடா்ந்து பாலூா், திருமலைக்குப்பம், குருவராஜபாளையம், வேப்பங்குப்பம், குப்பம்பட்டு, ராமநாயினிகுப்பம், சின்னபள்ளிகுப்பம், பாக்கம்பாளையம், மேல்பள்ளிப்பட்டு, ஆசனாம்பட்டு ஆகிய கிராம ஊராட்சிகளில் வாக்கு சேகரித்தாா்.

அப்போது அவா் பேசியது, பாக்கம்பாளையம் உத்திரகாவேரி ஆற்றின் குறுக்கே மேம்பாலம் கட்டித் தரப்படும். குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு காணப்படும். கூட்டுறவு வங்கிகளில் வாங்கியுள்ள விவசாயிகளின் பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அவா் கூறினாா்.

ஜெயலலிதா பேரவை மாநில இணைச் செயலாளா் ஜி.ஏ. டில்லிபாபு, ஆம்பூா் நகர செயலாளா் எம். மதியழகன், மாதனூா் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளா் ஜெ. ஜோதிராமலிங்கராஜா ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

