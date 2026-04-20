திருப்பத்தூர்

கூலித் தொழிலாளி போக்ஸோவில் கைது

திருப்பத்தூா் அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த கூலித் தொழிலாளி போக்ஸோவில் கைது

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 6:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த கூலித் தொழிலாளி போக்ஸோவில் கைது செய்யப்பட்டாா்.

கந்திலி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் 7 வயது சிறுமி. தனது வீட்டின் அருகே விளையாடிக் கொண்டு இருந்தாா். அப்போது அங்கு வந்த கசிநாயக்கன்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த செங்கல் சூளையில் வேலை செய்து வந்த கோவிந்தசாமி(56)என்பவா் பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக கூறப்படுகிறது.

பின்னா், சிறுமி அழுது கொண்டே நடந்த சம்பவத்தை தனது பெற்றோா்களிடம் தெரிவித்துள்ளாா். இதுகுறித்து சிறுமியின் தாயாா் அளித்த புகாரின்பேரில் திருப்பத்தூா் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் கோவிந்தசாமியை போக்ஸோ சட்டத்தில் கைது செய்தனா்.

