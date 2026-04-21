Dinamani
13 ஆவணங்களை பயன்படுத்தி பொதுமக்கள் வாக்களிக்கலாம்: திருப்பத்தூா் ஆட்சியா்

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 6:34 pm

சட்டப்பேரவை தோ்தலில் வாக்களிக்க 13 ஆவணங்களை பயன்படுத்தலம் என திருப்பத்தூா் ஆட்சியரும், மாவட்ட தோ்தல் அலுவருமான க.சிவசௌந்திரவல்லி தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: சட்டப்பேரவை தோ்தல் வியாழக்கிழமை (ஏப்.23) நடைபெற உள்ளது. இதில் வாக்காளா் அடையாள அட்டை, ஆதாா் அட்டை, ஓட்டுநா் உரிமம், பான் அட்டை, வங்கி மற்றும் போஸ்ட் ஆபீஸ் வழங்கிய புகைப்படத்துடன் கூடிய வங்கி கணக்குப் புத்தகம், தொழிலாளா் அமைச்சகம் ஆயூஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட சுகாதார காப்பீட்டு ஸ்மாா்ட் காா்டு, மத்திய, மாநில அரசுகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் வழங்கிய புகைப்படத்துடன் கூடிய பணியாளா் அடையாள அட்டை, இந்திய பாஸ்போா்ட், தேசிய மக்கள் பதிவேடு திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ஸ்மாா்ட் காா்டு, புகைப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய அடையாள ஆவணம், சட்டப்பேவை,நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்ட மேலவை உறுப்பினா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகார அடையாள அட்டை, சமூகநீதி அதிகாரம் அளிக்கும் அமைச்சகம் வழங்கிய மாற்றுத்திறனாளி தனிப்பட்ட அடையாள அட்டை மற்றும் 100 நாள் வேலை திட்ட அட்டை ஆகிய 13 ஆவணங்களில் ஏதாவது ஒன்றை பயன்படுத்தி பொதுமக்கள் வாக்களிக்கலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

தொழிலாளா்கள் வாக்களிக்க ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்க வேண்டும்! - தொழிலகப் பாதுகாப்பு இணை இயக்குநா் அறிவிப்பு

தோ்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 12 அடையாளச் சான்றுகளைப் பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்

நூறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு: நரிக்குறவா்கள் உறுதிமொழி

எந்தெந்த ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்? தமிழக தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி தகவல்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
13 மணி நேரங்கள் முன்பு