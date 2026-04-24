ஆம்பூரில் திருமணமானவுடன் ஜனநாயக கடமையான வாக்காளிக்க மணமகன் வியாழக்கிழமை வாக்குச் சாவடிக்கு வந்தாா்.
ஆம்பூரை சோ்ந்தவா் இந்து மக்கள் கட்சி மாநில செயலாளா் பி. ரமேஷ்.
இவருடைய மகன் ஆா். பிரவீன்குமாருக்கு வேலூரில் வியாழக்கிழமை திருமணம் நடந்தது. திருமணம் முடிந்த உடன் மணமகள் கே. மோகனபிரியாவுடன் ஆம்பூருக்கு வந்த மணமகன் ஆா். பிரவீன்குமாா், இந்து மேல்நிலைப் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச் சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்து தன்னுடைய ஜனநாயக கடமையாற்றினாா்.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
