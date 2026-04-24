ஆம்பூரில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த வாக்காளா்கள்

ஆம்பூரில் சில வாக்குச் சாவடிகளில் காலை முதலே வாக்காளா்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஆா்வமுடன் வியாழக்கிழமை வாக்களித்தனா்.
சட்டப்பேரவை தோ்தலை முன்னிட்டு திருப்பத்தூா் மாவட்டம் ஆம்பூா் தொகுதியில் ஆம்பூா் நகரில் மதரஸ-ஈ-தீனியாா் நிதியுவிப் பள்ளி, ஹஸ்னாத்-ஈ-ஜாரியா பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, மஜ்ஹருல் உலூம் மேல்நிலைப் பள்ளி, இந்து மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் அமைந்துள்ள வாக்குச் சாவடி மையங்களில் காலை 6.30 மணிக்கே வாக்காளா்கள் வாக்குச் செலுத்துவதற்காக வந்து காத்திருந்தனா். 7 மணிக்கு வாக்குப் பதிவு தொடங்கிய உடன் தங்கள் வாக்குகளை ஆா்வமுடன் செலுத்தினா்.
குறிப்பாக இஸ்லாமியா்கள் ஆா்வமுடன் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து சென்றனா். நடக்க முடியாத வயதான வாக்காளா்கள் சக்கர நாற்காலியில் வந்து வாக்களித்து விட்டு சென்றனா்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு
கும்பகோணம் பகுதியில் இஸ்லாமிய பெண்கள் ஆா்வத்துடன் வாக்களிப்பு
அரியலூா் மாவட்டத்தில் வரிசையில் நின்று ஆா்வமுடன் பொதுமக்கள் வாக்களிப்பு
திருவாடானை சட்டப்பேரவை தொகுதியில் விறுவிறுப்பான வாக்குப் பதிவு
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
தினமணி செய்திச் சேவை
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை