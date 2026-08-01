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திருப்பத்தூர்

இன்றைய மின்தடை

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை

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கோப்புப் படம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 11:13 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி நியூடவுன்

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை

மின்தடை பகுதிகள்: நியூடவுன் பகுதியைச் சோ்ந்த ஜீவா நகா், பேராசிரியா் நகா், ஏப்பா நகா், சி.என் சுவாமி நகா், மாரியம்மன் கோயில் தெரு, தா்மச்சாரி தெரு, தா்ஜிப்பேட்டை, பிள்ளையாா் கோயில் தெரு, இசுலாமியா ஆண்கள் கல்லூரி.

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