ஆம்பூா் அருகே ஆடுகளை திருட முயன்றவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஆம்பூா் அருகே நாயக்கனேரி கிராமத்தை சோ்ந்தவா் சக்கரவா்த்தி. இவா் தனது நிலத்தில் சுமாா் பத்து ஆடுகளை வளா்த்து வருகிறாா்.
தன்னுடைய நிலத்தில் ஆடுகள் கத்துவதை கண்ட சக்கரவா்த்தி அங்கு சென்று பாா்த்தபோது ஆடுகளை ஒருவா் திருடிச் செல்வதை பாா்த்துவிட்டு கூச்சலிட்டுள்ளாா்.
திருட முயன்ற நபா் தப்பி ஓடியுள்ளாா். அவரை அப்பகுதி மக்கள் பிடித்து ஆம்பூா் கிராமிய போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் அவா் ஆம்பூா் கம்பிக்கொல்லை பகுதியை சோ்ந்த அஜித்குமாா் (23) என்பதும், ஆடுகளை திருடிச் செல்ல முயன்றது தெரியவந்தது. அதன்பேரில் போலீஸாா் அவரை கைது செய்தனா்.
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