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இணையவழி குற்றங்கள் தடுப்பு விழிப்புணா்வு

ஜோலாா்பேட்டையில் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திய சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினா்.

ஜோலாா்பேட்டையில் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திய சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினா்.

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 1:50 am IST

ஜோலாா்பேட்டை பகுதியில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை சாா்பில் இணைய வழி குற்ற தடுப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை சாா்பில் பெண்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் இணையவழி குற்றங்கள் குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி ஜோலாா்பேட்டை ரயில் நிலையம், பெரிய கம்மியம்பட்டு, சந்திரபுரம் பகுதிகளில் பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவ, மாணவிகளிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

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