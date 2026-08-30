ஆம்பூா் பெரிய ஆஞ்சனோ் கோயிலில் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்

ஆம்பூா் பெரிய ஆஞ்சனோ் கோயிலில் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்
ஆம்பூா் பெரிய ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் எம்எல்ஏக்கள் சனிக்கிழமை தரிசனம் செய்தனா்.
ஆம்பூா் பெரிய ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் தரிசனம் செய்த எம்எல்ஏக்கள் ச. அம்பேத்குமாா், மற்றும் அ.செ. வில்வநாதன்.
ஆம்பூா் பெரிய ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் எம்எல்ஏக்கள் சனிக்கிழமை தரிசனம் செய்தனா்.
இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆம்பூா் பெரிய ஆஞ்சநேயா் கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலில் சனிக்கிழமையை ஒட்டி மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்றது.
சிறப்பு பூஜையில் ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அசெ. வில்வநாதன் மற்றும் வந்தவாசி எம்எல்ஏ அ.செ. அம்பேத்குமாா் ஆகியோா் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்ட அவைத்தலைவா் ஆா். எஸ். ஆனந்தன், ஆம்பூா் நகா் மன்ற உறுப்பினா் ஆா். எஸ். வசந்த் ராஜ் உள்ளிட்டவா்கள் உடன் இருந்தனா்.
தொடா்ந்து ஆம்பூா் ஏ - கஸ்பா மாரியம்மன் கோயிலுக்கு சென்று அங்கு சாமி தரிசனம் செய்தனா்.
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