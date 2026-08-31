மல்லகுண்டா சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன், மாரியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்
வாணியம்பாடி அடுத்த மல்லகுண்டா கிராமத்தில் சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடபெற்றது.
மல்லகுண்டா கிராமத்தில் நடைபெற்ற சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம். சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன்.
வாணியம்பாடி அடுத்த மல்லகுண்டா கிராமத்தில் சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடபெற்றது.
விழாவில் மல்லகுண்டா, தாசிரியப்பனூா், குருபவாணிகுண்டா மற்றும் சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனுக்கு பூஜைகள் செய்து சாமி தரிசனம் செய்தனா். விழா ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகிகள், ஊா் பொதுமக்கள், இளைஞா்கள் செய்திருந்தனா்.
இதேபோல் புதுப்பேட்டை பக்கிரிமடம் பகுதியில் மாரியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. புதுப்பேட்டை மற்றும் சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் கலந்துகொண்டு அம்மனுக்கு பூஜைகள் செய்து வழிபட்டனா். அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
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