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சாலை விபத்தில் மேஸ்திரி பலி!

சாலை விபத்தில் மேஸ்திரி பலி

மரணம் உயிரிழப்பு

சடலம் - கோப்புப் படம்

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 2:20 am IST

கந்திலி அருகே ஆவல்நாயக்கன்பட்டி பகுதியை சோ்ந்தவா் பிரபு (36). டைல்ஸ் ஒட்டும் மேஸ்திரி. இவா் காக்கங்கரையில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு மோட்டாா் சைக்கிளில் சென்று கொண்டு இருந்தாா்.

ஆவல்நாயக்கன்பட்டி அருகே சென்றபோது எதிா்பாராதவிதமாக சாலையோரம் சரிந்து பைக் விபத்துக்குள்ளானது. இதில் பலத்த காயமடைந்த பிரபு தருமபுரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி பிரபு உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து கந்திலி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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