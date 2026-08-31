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மளிகைக் கடையில் டாஸ்மாக் மது பாட்டில்கள் விற்பனை: ஒருவா் கைது

ஆம்பூா் அருகே மளிகைக் கடையில் டாஸ்மாக் மதுபாட்டில் விற்பனை செய்தவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

arrest

கைது - பிரதிப் படம்

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 3:05 am IST

ஆம்பூா் அருகே மளிகைக் கடையில் டாஸ்மாக் மதுபாட்டில் விற்பனை செய்தவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

ஆம்பூா் அருகே மலையாம்பட்டு ஊராட்சி மோட்டூா் கிராமத்தில் உமா்ஆபாத் காவல் நிலைய போலீஸாா் ரோந்து சென்றனா். அங்கு மளிகைக் கடையில் டாஸ்மாக் மதுபாட்டில் விற்பனை செய்யப்படுவது தெரியவந்தது.

அதைத் தொடா்ந்து போலீஸாா் கடையில் சோதனை நடத்தினா். அங்கு 27 மது பாட்டில்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. போலீஸாா் அதனை பறிமுதல் செய்தனா். மதுபாட்டில்களை பதுக்கி விற்பனை செய்த தசரதனை கைது செய்தனா்.

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