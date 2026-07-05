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திருப்பத்தூர்

நாளை (ஜூலை 7) மின்தடை: வாணியம்பாடி, ஆலங்காயம், கேத்தாண்டபட்டி!

வாணியம்பாடி, ஆலங்காயம், கேத்தாண்டபட்டி, திம்மாம்பேட்டை.

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மின்தடை

Updated On :6 ஜூலை 2026, 12:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி, ஆலங்காயம், கேத்தாண்டபட்டி, திம்மாம்பேட்டை.

நாள்-07.07.2026 -செவ்வாய்கிழழமை நேரம்- காலை 9.00 முதல் மாலை 05.00 மணி வரை.

மின்தடை இடங்கள்- வாணியம்பாடி, நியூடவுன், வளையாம்பட்டு, செக்குமேடு, வள்ளிப்பட்டு, பெருமாள்பேட்டை, எலகிரிமலை, பொன்னேரி, கலந்திரா, வாணியம்பேட்டை, வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனை, அம்பலூா், குரும்பத்தூா், பெத்தவேப்பம்பட்டு.

வெள்ளக்குட்டை, கொரணாம்பட்டு, குரும்பட்டி, கொத்தக்கோட்டை, ஆலங்காயம், காவலூா், பூங்குளம், பங்கூா், ராஜாபாளையம், பெத்தூா், ஆா்எம்எஸ் புதூா், நாயக்கனூா், நரசிங்கபுரம், கல்லரப்பட்டி, பீமகுளம்.

புத்துக்கோயில், பெத்தகல்லுப்பள்ளி, பெரியமோட்டூா், சுகா்மில், கேத்தாண்டப்பட்டி, அம்பலூா், கொடையாஞ்சி, ஜங்கலாபுரம், மல்லகுண்டா, தாசரியப்பனூா், ஆத்தூா்குப்பம், தெக்குப்பட்டு, வடக்குப்பட்டு, எக்லாஸ்புரம், சங்கராபுரம் .சிக்கனாங்குப்பம், தும்பேரி, அரப்பாண்டகுப்பம், மல்லங்குப்பம், ஆவாரங்குப்பம், நாராயணபுரம், பள்ளத்தூா், ராமநாயக்கன்பேட்டை, திம்மாம்பேட்டை ஆகிய சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.

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