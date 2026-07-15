ஆம்பூரில் கஞ்சா பதுக்கிய இருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஆம்பூா் நகர காவல் நிலைய போலீஸாா் புதுமனை பகுதியில் ரோந்து சென்றனா். அங்கு கஞ்சா பதுக்கி விற்பனை செய்யப்படுவது தெரியவந்தது.
போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில், நதிசீலாபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த மஹம்மத் சல்மான் (26), ஆயிஷாபீ நகரைச் சோ்ந்த முஸ்தபா (26) ஆகிய இருவரும் வைத்திருந்த 100 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
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