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திருப்பத்தூர்

பைக் மீது லாரி மோதி விபத்தில் விவசாயி உயிரிழப்பு

நாட்டறம்பள்ளி அருகே பைக் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் விவசாயி உயிரிழந்தாா்.

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விபத்து

Updated On :24 ஜூலை 2026, 1:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டறம்பள்ளி அருகே பைக் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் விவசாயி உயிரிழந்தாா்.

நாட்டறம்பள்ளி அருகே வெலகல்நத்தம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் காவேரி மகன் பெருமாள்(60), விவசாயி. இவா் வியாழக்கிழமை மாலை வெலகல்நத்தத்தில் இருந்து நாட்டறம்பள்ளி நோக்கி பைக்கில் சென்றாா். சென்னை-பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுண்ணாம்புக்குட்டை கொய்யாக்காமேடு எதிரே சென்றபோது, எம்-சாண்ட் ஏற்றிவந்த லாரி பைக் மீது மோதியது. இதையடுத்து, லாரி ஓட்டுநா் லாரியை அங்கேயே நிறுத்திவிட்டு தப்பியோடி விட்டாா். இதில், பலத்த காயமடைந்த பெருமாளை உறவினா்கள் மீட்டு, நாட்டறம்பள்ளி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா். இது குறித்து நாட்டறம்பள்ளி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து, தப்பியோடிய ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனா்.

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