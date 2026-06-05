Dinamani
தமிழ் மக்களின் குரலாக ஒலிக்கும் பெருமைமிகு வாய்ப்புக்கு நன்றி! - பிரவீண் சக்ரவர்த்திஅண்ணாமலைக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு!கே.என்.நேரு மீது வழக்குப் பதிவு!திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் முறைகேடு! புகார்களை விசாரிக்க விசாரணை குழு அமைப்பு!!திருச்செந்தூர் கோயில் முறைகேடுகள்: விசாரிக்க 6 பேர் குழு அமைப்பு!பாஜக மாநிலச் செயலர் சுமதி வெங்கடேசன் விலகல்!பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் கரு. நாகராஜன் விலகல்!
/
திருப்பத்தூர்

கெங்கையம்மன் கோயில் தேரோட்டம்

நரியம்பட்டு கிராமத்தில் நடைபெற்ற கங்கை அம்மன் கோயில் தேரோட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.

News image

~

Updated On :5 ஜூன் 2026, 11:23 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் அருகே நிறைய முத்து கிராமத்தில் கெங்கையம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு தேரோட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

திருவிழாவை முன்னிட்டு, மூலவா் மற்றும் உற்சவருக்கு சிறப்பு, அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது. உற்சவா் திருத்தேரில் எழுந்தருளினாா். தேரோட்டம் முக்கிய தெருக்கள் வழியாகச் சென்று கோயிலில் நிறைவடைந்தது. ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் தீபா ராஜன்பாபு, கிராம நிா்வாக அலுவலா் தாமோதரன் ஆகியோா் தேரோட்டத்தை தொடங்கி வைத்தனா்.

நாட்டாமை தமிழரசன், துணை நாட்டாமை சக்தி மகன், நிா்வாகிகள் பட்டாபி, இருசப்பன், ராஜா, இளைஞா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.

Story image

தொடர்புடையது

போ்ணாம்பட்டில் கெங்கையம்மன் திருவிழா

போ்ணாம்பட்டில் கெங்கையம்மன் திருவிழா

திருப்பதி கெங்கையம்மன் சிரசு திருவிழா

திருப்பதி கெங்கையம்மன் சிரசு திருவிழா

குடியாத்தம் கெங்கையம்மன் சிரசு திருவிழா கோலாகலம்

குடியாத்தம் கெங்கையம்மன் சிரசு திருவிழா கோலாகலம்

சௌமியநாராயணப் பெருமாள் கோயில் சித்திரைத் தேரோட்டம்

சௌமியநாராயணப் பெருமாள் கோயில் சித்திரைத் தேரோட்டம்

விடியோக்கள்

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!