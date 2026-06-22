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திருப்பத்தூர்

போலி பெண் மருத்துவா் கைது

ஆம்பூரில் போலி பெண் மருத்துவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 3:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூரில் போலி பெண் மருத்துவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

ஆம்பூா் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவ அலுவலா் யோகேஷ் மற்றும் ஆம்பூா் நகர காவல் நிலைய போலீஸாா் கொண்ட குழுவினா் ஆம்பூா் புதுமனை பகுதியில் தனியாா் கிளினிக்கில் திடீா் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

அப்போது அங்கு ச. ரஜினிகாந்தி (53) என்பவா் எம்.பி.பி.எஸ். படிக்காமல் ஆங்கில மருத்துவ சிகிச்சை அளித்து வருவது தெரியவந்தது. அதன்பேரில் அவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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