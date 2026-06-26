ஆம்பூா் அருகே செல்போன் டவா் அமைப்பதற்கு பொதுமக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்து வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மாதனூா் ஒன்றியம் தேவலாபுரம் ஊராட்சி ஜடையன்தோப்பு பகுதியில் தனியாா் நிறுவனத்தின் கைப்பேசி அமைப்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்றது. அதைப் பாா்த்த பொதுமக்கள் கோபுரம் அமைத்தால் பொதுமக்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாவாா்கள் எனக் கூறி எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா். அதைத் தொடா்ந்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
உமா்ஆபாத் போலீஸாா் அங்கு சென்று பொதுமக்களுடன் பேச்சு நடத்தினா்.
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