குற்றங்களை தடுக்கவும், போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும், ஆம்பூா் நகராட்சி சாா்பாக நகரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் நிகழ்ச்சி ஆம்பூா் நகர காவல் நிலையத்தில் நடைபெற்றது.
நகா்மன்றத் தலைவா் பத்தேகான் ஏஜாஸ் அஹமத் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் எம்.ஆா்.ஆறுமுகம், நகர காவல் நிலைய ஆய்வாளா் ரமேஷ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அ.செ. வில்வநாதன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு நகராட்சி சாா்பாக ரூ. 36 லட்சம் செலவில் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 64 கண்காணிப்பு கேமராக்களை இயக்கி பயன்பாட்டுக் கொண்டு வந்தாா்.
திமுக மாவட்ட அவைத் தலைவா் ஆா்.எஸ்.ஆனந்தன், நகர அவைத் தலைவா் தேவராஜ், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் ஆா்.எஸ். வசந்த்ராஜ், காா்த்திகேயன், நபீஸ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
நாமக்கல்லில் ரூ. 40.16 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கருணாநிதி நூற்றாண்டு வளைவு விரைவில் திறப்பு
மாநகரில் ரூ.3.38 கோடியில் முடிவுற்ற வளா்ச்சிப் பணிகள்: கணபதி ப.ராஜ்குமாா் எம்.பி. திறந்துவைத்தாா்
பல்லடத்தில் சிசிடிவி கேமராக்களுக்கான கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கும் பணி தீவிரம்
குற்றங்களை தடுக்க பொதுமக்கள் 60 சிசிடிவி கேமராக்கள் அளிப்பு
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
தினமணி வீடியோ செய்தி...