தில்லியில் குற்றங்களைக் கண்காணிக்க ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் கேமராக்கள் நிறுவ பொதுப்பணித் துறை திட்டம்
கார்கள் திருடப்பட்ட சிசிடிவி காட்சி
பொதுப் பாதுகாப்பு மற்றும் குடிமை மேலாண்மை ஆகிய இரண்டையும் மேம்படுத்தும் வகையில், செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) அடிப்படையிலான பகுப்பாய்வுகளை ஒருங்கிணைப்பதில் கவனம் செலுத்தி, தனது சிசிடிவி கண்காணிப்பு வலையமைப்பில் ஒரு பெரிய சீரமைப்பை மேற்கொள்ள தில்லி அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என்று அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
கடந்த சில ஆண்டுகளில், பொதுப்பணித்துறை இரண்டு கட்டங்களாக சுமாா் 2.8 லட்சம் சிசிடிவி கேமராக்களை நிறுவியுள்ளது. இருப்பினும், பல ஆண்டுகளாக, அந்தக் கேமராக்களில் பலவற்றின் ஆயுட்காலம் முடிந்துவிட்டது, அவை மாற்றப்படும் என்று அவா்கள் கூறினா்.
இது குறித்து மூத்த அரசு அதிகாரி கூறியதாவது: தனது சிசிடிவி வலையமைப்பை வலுப்படுத்த, பொதுப்பணித்துறை ஒரு விரிவான மதிப்பீட்டை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இதில் தற்போதுள்ள குறைபாடுகளைக் கண்டறிதல், இடைவெளிகளை நிரப்புதல், சேமிப்பு வரம்புகள், வலையமைப்புத் தடைகள் மற்றும் செயல்பாட்டுச் சிக்கல்கள் ஆகியவை அடங்கும். இதற்காக ஒரு நிறுவனத்தை பணியமா்த்த நாங்கள் திட்டமிட்டுள்ளோம், அதற்கான டெண்டா் கோரப்பட்டுள்ளது.
காலாவதியான கேமராக்களை மாற்றுவதற்கான ஒரு திட்டத்தை வகுக்குமாறும், அவ்வாறு செய்யும்போது, நகரப் புனரமைப்புக்காக கேமராக்களைப் பயன்படுத்துவது உட்பட, எதிா்காலத் திட்டங்களையும் வகுக்குமாறும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் முன்னதாகவே அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தாா்.
திட்டத்தின்படி, ’ஆலோசகா்கள், கும்பல் படுகொலைகள், சாலைக் குழிகள், குப்பை கொட்டுதல், தூசி கண்காணிப்பு மற்றும் பிற தொடா்புடைய பகுப்பாய்வுகளைக் கண்டறியக்கூடிய மேம்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான பகுப்பாய்வுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு நவீன கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தை அமைப்பாா்கள்.
மாசுபாட்டைக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க உதவும் வகையில், இந்த புதிய வலையமைப்பில் முக அங்கீகாரம் மற்றும் தானியங்கி வாகனப் பதிவு எண் அங்கீகாரம் அமைப்புகளும் கண்காணிப்பு அமைப்பில் இணைக்கப்படும் என்று பொதுப்பணித்துறை திட்டமிட்டுள்ளது. சில பகுதிகளில், பல முகமைகள் சிசிடிவி கேமராக்களை நிறுவி வருகின்றன, எனவே, பொதுப்பணித்துறை அந்த மதிப்பீட்டைச் செய்து, இரட்டிப்பாவதைத் தவிா்க்க வேண்டும்.
இந்த நடவடிக்கை, கண்காணிப்புப் பரப்பில் இரட்டிப்பாவதைத் தவிா்ப்பதையும், கண்காணிப்பு உள்கட்டமைப்பின் பயனுள்ள களப் பரவலை அதிகப்படுத்துவதையும் உறுதி செய்யும். ஆலோசகா், தில்லி முழுவதும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த சிசிடிவி கண்காணிப்பு அமைப்புக்கான தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமான பல தீா்வுகளை முன்மொழிய வேண்டும். ஆலோசகா், பல அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குதாரா்கள் ஒரே நேரத்தில் நேரலைக் காட்சிகளை அணுக உதவும் ஒரு அமைப்பை வடிவமைக்க வேண்டும்‘ என்று பகிரப்பட்ட திட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.
புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு, பொதுப்பணித் துறை மற்றும் தில்லி காவல்துறைக்கு, நேரலைக் கண்காணிப்பிற்காக ஒரே நேரத்தில் குறைந்தபட்சம் மூன்று பாா்வைத் தளங்கள், வாரத்தில் 7 நாள்களும் 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்புத் திறன், மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட காட்சிகளைத் தேவைப்படும்போது திறமையாக மீட்டெடுக்கும் வசதி ஆகியவற்றை உறுதி செய்யும் என டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பெண்களின் பாதுகாப்பில் கவனம் செலுத்தி, 2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான சமீபத்திய பட்ஜெட்டில், நகரம் முழுவதும் உள்ள ‘இருண்ட பகுதிகளை‘ அகற்றுவதற்காக, சிசிடிவி கேமராக்களின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்புக்கும், கூடுதலாக 50,000 கேமராக்களை நிறுவுவதற்கும் அரசு ரூ.225 கோடியை ஒதுக்கும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறினாா்.
புதிய சிசிடிவி கேமராக்களை நிறுவுவதற்கு ஏற்ற இடங்களைக் கண்டறிய, பொதுப்பணித் துறை தில்லி காவல்துறையுடன் இணைந்து தில்லி முழுவதும் ஒரு விரிவான கள ஆய்வை மேற்கொள்ளும்‘ என்று அந்தத் திட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பு உணா்திறன், பொதுப் பாதுகாப்பு அம்சங்கள், முக்கிய சாலைகள், அதிக மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதிகள், எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்கள் மற்றும் பிற செயல்பாட்டுத் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, ‘முன்னுரிமை கண்காணிப்பு மண்டலங்களையும்‘ இந்தத் துறை அடையாளம் காணும்.
தொடர்புடையது
