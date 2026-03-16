வாணியம்பாடி: வாணியம்பாடி அடுத்த மதனாஞ்சேரியில் உள்ள ஆலங்காயம் மேற்கு ஒன்றிய திமுக அலுவலகத்தில் வெல்லும் தமிழ் பெண்கள் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.
ஒன்றிய செயலாளா் வி.எஸ்.ஞானவேலன் தலைமை வகித்தாா். தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் அசோகன், பொதுக்குழு உறுப்பினா் கோவிந்தம்மாள்பெருமாள், ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா் சாவித்திரி மகேந்திரன் முன்னிலை வகித்தனா். விழாவில் வெல்லும் தமிழ் பெண்கள் என்ற தலைப்பில் 2 வாரமாக ஆலங்காயம் மேற்கு ஒன்றிய பகுதிக்குட்பட்ட 8 ஊராட்சிகளில் வீடு வீடாகச் சென்று தமிழக அரசின் சாதனைகளை விளக்கும் வெல்லும் தமிழ் பெண்கள் பிரச்சார கூட்டத்தை 100 சதவீதம் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளதை பாராட்டி அவா்களுக்கு பரிசுகளை ஒன்றிய செயலாளா் ஞானவேலன் வழங்கினாா்.
தீா்மானங்கள்: ஓரணியில் தமிழ்நாடு உறுப்பினா் சோ்க்கை 61..5 சதவீதம் (அனைத்தும் ஓடிபி முறையில்) ஆலங்காயம் மேற்கு ஒன்றிய திமுக முதலிடம் பெற்றுள்ளது. எஸ்ஐஆா் பணிகளை சிறப்பாக செய்து 100 சதவீத வாக்காளா்களாக வாக்காளா் பட்டியலில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. வெல்லும் தமிழ் பெண்கள் 100 சதவீத பிரச்சார பணி நிறைவு என பாராட்டி தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில் ஒன்றிய மற்றும் மகளிரணி நிா்வாகிகள் உட்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
கீழப்பாவூா் தெற்கு ஒன்றியத்தில் திமுக பரப்புரை
வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள் வீடு வீடாக பிரசாரம்
திமுக அரசின் சாதனைகளை வீடு, வீடாக சென்று எடுத்துரைக்க வேண்டும்! முன்னாள் அமைச்சா் க.பொன்முடி!
ஆலங்காயம் மேற்கு ஒன்றிய திமுக செயற்குழு கூட்டம்
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...