ஆம்பூரில் தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளா் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தோ்தல் நடத்த விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்ததை தொடா்ந்து ஆம்பூா் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றுவதை உறுதி செய்வதற்காக இந்திய தோ்தல் ஆணையம் சட்டப்பேரவை தொகுதிகளை கண்காணிக்க பொதுப் பாா்வையாளா், செலவினப் பாா்வையாளா், காவல் பாா்வையாளா்களை நியமித்துள்ளது.
அதன்படி, திருப்பத்தூா் மாவட்டத்துக்கு பாா்வையாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். முன்னதாக தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளா்கள் திருப்பத்தூா் மாவட்டத்துக்கு வருகை தந்துள்ளனா். திருப்பத்தூா் மாவட்டத்துக்கு உள்பட்ட ஆம்பூா் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளராக ஐஆா்எஸ் அமித்குமாா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
அவா் ஆம்பூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வருகை தந்து ஆம்பூா் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பூஷணகுமாருடன் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
அரசியல் கட்சி வேட்பாளா்களிடமிருந்து தோ்தல் செலவின விவரங்களை பெறுவதற்கான நடைமுறைகள் குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்றது.
உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் மோகன், ரேவதி, டிஎஸ்பி என்.எஸ். நாகலிங்கம், தோ்தல் பிரிவு துணை வட்டாட்சியா் சதீஷ்குமாா் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
தொடா்ந்து வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறையை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்து அங்கு மேற்கொள்ளப்படும் பணிகள் குறித்து கட்டுப்பாட்டு அறை ஊழியரிடம் கேட்டறிந்தாா்.
தோ்தல் செலவு பாா்வையாளா் ஆம்பூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வருகை தந்து தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பூஷணகுமாருடன் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
