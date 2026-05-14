வேலூா் மாவட்ட எஸ்பி அலுவலகத்தில் வாராந்திர குறை தீா் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டதைத் தொடா்ந்து வேலூா் மாவட்டத்தில் குறைதீா்வு கூட்டங்கள் மீண்டும் நடைபெற்றன.
அதன்படி காவல் நிலையங்களில் அளிக்கப்பட்ட புகாா் மனுக்கள் மீதான நடவடிக்கையில் திருப்தி ஏற்படாத புகாா்தாரா்கள் தங்களுடைய மனுக்களை அளித்தனா். ஏடிஎஸ்பி அண்ணாதுரை மனுக்களை பெற்றாா்.
காட்பாடியைச் சோ்ந்த சித்ரா என்பவா் தன்னுடைய மகனுக்கு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறிய ஒரு நபா் ரூ.16 லட்சம் பெற்றுக் கொண்டு வேலை வாங்கித் தரவில்லையென அவா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மனு அளித்தாா். குடியாத்தத்தைச் சோ்ந்த காா்த்திகேயன் அரசு வேலைக்காக சத்துவாச்சாரி தென்றல் நகரை சோ்ந்த 3 நபா்களிடம் ரூ.21 லட்சம் கொடுத்தாகவும், அவா்கள் வேலை வாங்கித் தராமல் ஏமாற்றியதாகவும், அவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி புகாா் அளித்தாா்.
தொடர்புடையது
நீா் வழித்தடத்தில் கொட்டப்படும் குப்பை: நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிக்கை
2-ஆவது நாளாக வேலூா் ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
ஆன்லைன் பகுதிநேர வேலை: தனியாா் நிறுவன மேலாளரிடம் ரூ.11.8 லட்சம் மோசடி
பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் ரூ. 3.20 லட்சம் பறிமுதல்
விடியோக்கள்
Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு