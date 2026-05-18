திருப்பத்தூா் மாவட்ட திமுக செயற்குழு கூட்டம் திங்கள்கிழமை வாணியம்பாடியில் நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் மாவட்டச் செயலாளா் க.தேவராஜி கலந்து கொண்டு தோ்தல் முடிவுகள் குறித்தும், கட்சி பணிகள் பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினாா். மேலும், ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அ.செ.வில்வநாதன், வாணியம்பாடி தொகுதி தோ்தல் பாா்வையாளா் நூருல்லா, மாவட்ட துணை செயலாளா்கள் மோகன், சம்பத்குமாா், மாவட்டப் பொருளாளா் ஜோதிராஜன் மற்றும் தலைமை செயற்குழு, பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள், நகர, ஒன்றிய, பேரூா் செயலாளா்கள், மாவட்ட அணிகளின் அமைப்பாளா்கள் மற்றும் தோ்தல் பணிக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, ஜூன் 3-ஆம் தேதி கொடியேற்றியும், நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கியும், கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கியும், ஏழை எளியோருக்கு உணவு வழங்கியும் கொண்டாட வேண்டும், திமுக இளைஞரணி செயலாளா் உதயநிதி ஸ்டாலினை எதிா்க்கட்சித் தலைவராக நியமித்த திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்தும், வாணியம்பாடி, ஆம்பூா், ஜோலாா்பேட்டை, திருப்பத்தூா் ஆகிய தொகுதிகளில் வேட்பாளா்கள் மற்றும் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளா்களுக்கு வாக்களித்த வாக்காளா்களுக்கும், களப்பணியாற்றிய நிா்வாகிகள், சாா்பு அணி நிா்வாகிகள், கூட்டணி கட்சியினருக்கு நன்றி தெரவித்தும், திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னையில் நடைபெற்ற மாவட்ட செயலாளா்கள் கூட்டத்தில் எடுத்த முடிவின்படி, கள ஆய்வுக் குழுவினா் வருகையின் போது தேவையான ஏற்பாடுகளையும், ஒத்துழைப்பையும் அளிப்பது என்று தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தொடர்புடையது
இன்று ராணிப்பேட்டை மாவட்ட திமுக செயற்குழு கூட்டம்
திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டும்: தெற்கு மாவட்ட திமுக செயற்குழுவில் தீா்மானம்
மனநல திட்ட உறுப்பினா்கள் குழு கூட்டம்
இந்து ஆட்டோ தொழிலாளா்கள் முன்னணி செயற்குழு கூட்டம்
விடியோக்கள்
வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
தினமணி செய்திச் சேவை
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
தினமணி செய்திச் சேவை
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு