Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
திருப்பத்தூர்

பள்ளி, கல்லூரி பகுதிகளில் போதைப் பொருள்கள் இல்லாததை உறுதி செய்ய ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் பள்ளி, கல்லூரி உள்ள பகுதிகளில் போதைப் பொருள்கள் இல்லாததை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லி அறிவுறுத்தினாா்.

News image

ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பேசிய ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லி

Updated On :20 மே 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் பள்ளி, கல்லூரி உள்ள பகுதிகளில் போதைப் பொருள்கள் இல்லாததை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லி அறிவுறுத்தினாா்.

திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் போதை பொருள் தடுப்பு,சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு தொடா்பான வாராந்திர ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லி பேசியது: போதைப் பொருளை ஒழிப்பதற்கு அனைவரும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பள்ளிகள்,கல்லூரிகள் இன்னும் சில நாள்களில் திறக்கப்பட உள்ளன. இந்த பகுதிகளில் போதைப் பொருள்கள் இல்லாததை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

போதைப் பொருள்களை விற்பனை செய்யும் கடைகளின் உரிமையாளா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கஞ்சா, குட்கா போன்ற போதைப் பொருள்கள் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வருவதை தடுக்க வேண்டும். உள்ளாட்சி நிா்வாகம், ஊரக வளா்ச்சித்துறை உள்ளிட்டவை மூலம் பொது இடங்களில் போதைப் பொருள்களை பயன்படுத்தும் நபா்கள் மீது அபராதம் விதிப்பது, டாஸ்மாக் மீது ஏதேனும் புகாா்கள் வந்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.

எஸ்.பி வி.சியாமளா தேவி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் நாராயணன், கலால் உதவி இயக்குநா் வேடியப்பன், ஊராட்சிகளின் உதவி இயக்குநா்கள் மகாதேவன், முருகன், அரசு அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனா்.

தொடர்புடையது

போதைப் பொருள்கள் புழக்கம் 3 மாதங்களுக்குள் கட்டுப்படுத்தப்படும்: அமைச்சா் நிர்மல்குமார்

போதைப் பொருள்கள் புழக்கம் 3 மாதங்களுக்குள் கட்டுப்படுத்தப்படும்: அமைச்சா் நிர்மல்குமார்

பள்ளி வாகனங்கள் ஆய்வு: குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

பள்ளி வாகனங்கள் ஆய்வு: குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

போதைப் பொருள் இல்லாத மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்ற விரைவான நடவடிக்கை

போதைப் பொருள் இல்லாத மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்ற விரைவான நடவடிக்கை

சுற்றுலாத் தலங்களில் மக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் - சீமான்

சுற்றுலாத் தலங்களில் மக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் - சீமான்

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்