Dinamani
திருப்பத்தூர்

வாணியம்பாடியில் சூறைக் காற்றுடன் ஆலங்கட்டி மழை: சரிந்து விழுந்த மின்கம்பங்கள், மரங்கள்

வாணியம்பாடி ஆற்றுமேடு பகுதியில் சூறைக் காற்றுடன் பெய்த மழையால் சாய்ந்த மின்மாற்றி. சென்னாம்பேட்டையில் வேரோடு சாய்ந்த மரம்.

Updated On :25 மே 2026, 12:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை திடீரென சூறைக் காற்றுடன் பலத்த மழை பெய்ததால் மின்கம்பங்கள், மரங்கள் சரிந்து விழுந்தன.

வாணியம்பாடி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியில் கடந்த சில நாள்களாக வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது. இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை திடீரென கரு மேகங்கள் சூழ்ந்து பலத்த காற்று வீசியது. தொடா்ந்து பலத்த மழை பெய்ததுடன் சிறிய அளவில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது.

பலத்த சூறைகாற்று வீசியதில் வாணியம்பாடி ஆற்றுமேடு பகுதியில் பாலாற்றின் கிளையாறு அருகே இருந்த மின்மாற்றி மற்றும் மின்கம்பம் சாய்ந்தது. மேலும் வாணியம்பாடி கோட்டை, சென்னாம்பேட்டை, கே.கே. அவென்யூ, நியூடவுன் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மரங்கள், மின்கம்பங்கள் சாய்ந்தது. இதே போல் உதயேந்திரம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மின்கம்பங்கள், மரங்கள் சாய்ந்தது.

இதனையடுத்து வாணியம்பாடி, உதயேந்திரம் மற்றும் சுற்றுபுற பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட்டது. பலத்த மழையால் சாலைகளில் மழைநீா் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. சாய்ந்த மின்கம்பங்கள், மரங்களை அப்புறப்படுத்தும் வேலையில் மின் ஊழியா்கள், நகராட்சி பணியாளா்கள் ஈடுப்பட்டனா்.

