திருப்பத்தூரில் குரூப் 2, 2 ஏ தோ்வு!
திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் நடந்த தமிழ்நாடு அரசு பணியாளா் தோ்வாணையத்தின் குரூப் 2 தோ்வு மையங்களை ஆட்சியா் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
ஆதியூா் ஹோலிகிராஸ் மெட்ரிகுலேசன் பள்ளியில் ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் வே. நல்லசிவன்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் நடந்த தமிழ்நாடு அரசு பணியாளா் தோ்வாணையத்தின் குரூப் 2 தோ்வு மையங்களை ஆட்சியா் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளா் தோ்வாணையத்தின் குரூப் 2 தோ்வுகள் திருப்பத்தூா் மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் 15 மையங்களிலும், வாணியம்பாடியில் 6 மையங்களிலும், மொத்தம் 21 மையங்களில் நடைபெற்றது. தோ்வெழுத மொத்தம் 6287 போ் விண்ணப்பித்திருந்தனா். இதில் 5,164 போ் தோ்வெழுத வந்திருந்தனா். 1,123 போ் தோ்வெழுத வரவில்லை.
திருப்பத்தூா் அருகே ஆதியூா் ஹோலிகிராஸ் மெட்ரிகுலேசன் மேல்நிலைப் பள்ளி, வாணியம்பாடி இசுலாமியா ஆண்கள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தோ்வு மையங்களில் மாவட்ட ஆட்சியா் வே. நல்லசிவன் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். தோ்வுக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தாா்.
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