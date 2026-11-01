மருத்துவம் படிக்காமல் கரு கலைப்பு செய்ய முயன்ற 2 பெண்கள் கைது!
வாணியம்பாடி அருகே மருத்துவம் படிக்காமல் கரு கலைப்பு செய்ய முயன்ற 2 பெண்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பிரதிப் படம்
வாணியம்பாடி அருகே மருத்துவம் படிக்காமல் கரு கலைப்பு செய்ய முயன்ற 2 பெண்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த கிரிசமுத்திரம், புதூா் பகுதிக்கு கரு கலைப்பு செய்வதற்காக ஆட்டோவில் 2 பெண்கள் சென்று கொண்டிருப்பதாக மாவட்ட சுகாதார இணை இயக்குநருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
தகவலறிந்து மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் சிவலிங்கம் தலைமையில், மருத்துவா் அரவிந்தன் மற்றும் அதிகாரிகள் சென்று கண்காணித்தனா். அப்போது ஆட்டோவில் வந்து இறங்கிய 2 பெண்களிடம் சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரணை மேற்கொண்டனா். விசாரணையில் ஆந்திர மாநிலம், சித்தூா் மாவட்டம் சந்தபேட்டை சோ்ந்த கீதா(45), இந்திராணி (60) என்பதும், இருவரும் மருத்துவம் படிக்காமல் ஊா் ஊராக சென்று கருக் கலைப்பு செய்து வருவது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
பிறகு இருவரையும் பிடித்து தாலுகா காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்து புகாா் அளிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து 2 பெண்களையும் கைது செய்து தொடா்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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