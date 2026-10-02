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எறும்புதின்னியை விற்பனை செய்ய முயன்ற 5 போ் கைது

அவிநாசியில் எறும்புதின்னியை விற்பனை செய்ய முயன்ற 5 பேரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

கைது

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அவிநாசியில் எறும்புதின்னியை விற்பனை செய்ய முயன்ற 5 பேரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

அவிநாசியில் எறும்புதின்னியை விற்பனை செய்ய முயற்சிப்பதாக வனத் துறையினருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து, போலீஸாா் அவிநாசி - சீனிவாசபுரம் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அங்குள்ள ஹாலோ பிளாக் கற்கள் தயாரிக்கும் கிடங்கு அருகே எறும்புதின்னியுடன் நின்றிருந்த 5 பேரிடம் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதில், அவா்கள் அவிநாசியைச் சோ்ந்த பழனிசாமி, சதீஷ்குமாா், வேலூா் மாவட்டம், காட்பாடியைச் சோ்ந்த ராகவன், வேலாயுதம், சசிகுமாா் என்பதும், பழனிசாமியும், சதீஷ்குமாரும் எறும்புதின்னியை ராகவன், வேலாயுதம், சசிகுமாருக்கு ஆகியோா் விற்பனை செய்ய முயன்றதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, 5 பேரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த எறும்புதின்னியை மீட்டு வனப் பகுதியில் விடுவித்தனா்.

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